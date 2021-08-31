Банк Уралсиб предлагает серебряную монету в честь юбилея хоккейного клуба «Салават Юлаев»

Банк Уралсиб запустил в продажу новую эксклюзивную монету, посвященную 60-летнему юбилею легендарного уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». Монетастанет прекрасным подарком для всех ценителей хоккея, любителей спорта и особенно для болельщиков клуба.

На реверсе изображена символика хоккейного клуба «Салават Юлаев», годы: 1961 — 2021, надпись «60 лет», на аверсе — надпись «Уфа» на башкирском языке и символ Башкирии — цветок курая.

Монета отчеканена на Московском монетном дворе Гознака в 2021 году ограниченным тиражом в 750 штук из серебра пробы 925/1000 с применением технологии оксидирования и цветной печати. Масса химически чистого серебра — 31,1 грамм, диаметр — 39 мм, номинал — 1000 франков КФА.

Cпортивный клуб «Салават Юлаев» был образован 25 ноября 1961 года, и в его истории много ярких побед. Вся страна поздравляла клуб 11 апреля 2008 года, когда он впервые стал чемпионом России. С тех пор уфимские хоккеисты становились чемпионами России еще дважды, стали alma mater для двух олимпийских чемпионов и пяти чемпионов мира.

Традиции клуба продолжают и молодые спортсмены: с 2009 года в его структуре действует команда «Толпар», успешно выступающая в Молодежной хоккейной лиге. Будущую смену хоккеистам также готовят в «юлаевской» спортивной школе, где сегодня занимаются 11 возрастных групп, в которых под руководством 30 опытных наставников тренируютсяболее 1000 детей и подростков.В составе хоккейного клуба есть и женская хоккейная команда, «Агидель», которая два сезона подряд (в 2018 и 2019 годах) становилась чемпионом России.

Для всей Башкирии талисманы клуба куницы-близнецы Салават и Юлай являются символами стремления к победе. Клуб стал первым в истории КХЛ и российского хоккея, кто выиграл подряд две 7-матчевые серии плей-офф. «Салават Юлаев» сплотил вокруг себя одно из старейших фанатских движений (U.F.A.), которому в 2014 году был установлен памятник «Трибуна», единственный памятник фанатскому движению в нашей стране.

Банк Уралсиб является многолетним партнером хоккейного клуба «Салават Юлаев», сотрудничество продолжается уже более 20 лет. Банк взаимодействует с клубом в рамках проекта «Побеждаем вместе», который Уралсиб реализует для профессиональных спортсменов. Это комплексный проект Банка, он включает в себя широкую линейку специализированных продуктов, сервисов и финансовых решений, разработанных с учетом потребностей клиентов — профессиональных спортсменов.

Приобрести или заказать монету можно в отделениях Банка Уралсиб в следующих городах: Уфа, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Томск, Иркутск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Самара, Саратов, Ульяновск, Ижевск, Тамбов, Смоленск, Тула, Липецк, Воронеж, Челябинск, Нижневартовск, Анапа, Рязань.

Наличие монет также можно уточнить на сайте Банка, по электронной почте gold@uralsib.ru и по телефонам: 8 800 250-57-57 (бесплатный звонок по России) и 8 (495) 788 61 76.