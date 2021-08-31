В Челябинске фирма незаконно получила 31 млн рублей

Получить десятки миллионов помогли махинации с налогами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководителей производственного предприятия в Челябинске обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Уголовное дело в отношении менеджеров возбудили в Следственном комитете.

По версии следствия, в 2017-2019 годах руководители фирмы обманывали налоговую службу. Переданная государству ложная информация позволила им получить вычет по налогу на добавленную стоимость в сумме свыше 31 млн рублей.

Как рассказали в региональном СУ СК, сейчас расследование продолжается, с предприятия собираются взыскать незаконно полученные из бюджета средства.

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