В Челябинске в 166 домах на неделю отключат горячую воду

В кранах останется только холодная вода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям 166 многоквартирных домов в Металлургическом районе Челябинска неделю придется провести без горячего водоснабжения. Подачу горячей воды прекратят 2 сентября, а возобновить обещают 9 сентября. Только холодная вода останется также в 55 социальных учреждениях.

Как объяснили в пресс-службе администрации Челябинска, отключение необходимо, чтобы отремонтировать участок тепломагистрали. Работы будут проводить специалисты ООО «МЕЧЕЛ-Энерго».

Горячей воды не будет в домах по следующим адресам:

улица 60 лет Октября, 18а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56;

улица Бородинская, 14;

улица Байкальская, 26, 35, 42, 46, 48;

улица Богдана Хмельницкого,10, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 42;

улица Вахтангова, 2, 3, 7;

улица Гастелло, 4, 8;

улица Дегтярева, 4а, 5, 8, 27, 32, 39, 50, 72, 56б, 68а;

улица Дружбы, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 21, 23, 27;

улица Краснооктябрьская, 16, 20, 20а, 26;

улица Мира, 1, 4, 5, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 25, 25а, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 102, 100а;

улица Приборостроителей, 1, 1а, 3а, 8, 8а, 16а, 22;

улица Румянцева, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 28, 28б, 33;

улица Социалистическая, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 36а, 44, 48, 50, 56, 64;

улица Приборостроителей, 1, 1а, 3а, 8, 8а, 22, 16а;

улица Сталеваров, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 36а, 37, 56, 58, 60, 66;

шоссе Металлургов, 37а, 39б, 78а, 84, 80а, 84;

улица Электростальская, 1, 2, 15, 17, 23, 39, 47.

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