Администрация Кургана запретила магазинам продавать алкоголь 1 сентября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День знаний в Кургане пройдет без алкоголя. Купить спиртное в магазинах нельзя будет с восьми утра и до 23 часов вечера. Об этом сообщили в мэрии города.

— Запрет введен постановлением администрации города Кургана № 6203 от 30 августа 2021 года. В соответствии с документом продажа спиртного в организациях розничной торговли не допускается. Исключение составит розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, — сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.

Контролировать запрет на продажу алкоголя будет департамент экономического развития, предпринимательства и торговли мэрии Кургана. Кроме того, за порядком в местах торгового обслуживания и проведения массовых мероприятий станет следить полиция.

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