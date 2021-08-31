Администрация Кургана запретила магазинам продавать алкоголь 1 сентября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
День знаний в Кургане пройдет без алкоголя. Купить спиртное в магазинах нельзя будет с восьми утра и до 23 часов вечера. Об этом сообщили в мэрии города.
— Запрет введен постановлением администрации города Кургана № 6203 от 30 августа 2021 года. В соответствии с документом продажа спиртного в организациях розничной торговли не допускается. Исключение составит розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, — сообщили в пресс-службе мэрии Кургана.
Контролировать запрет на продажу алкоголя будет департамент экономического развития, предпринимательства и торговли мэрии Кургана. Кроме того, за порядком в местах торгового обслуживания и проведения массовых мероприятий станет следить полиция.
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