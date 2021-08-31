Южноуральцам открыли бесплатную подписку на школьные учебники

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К началу учебного года МТС открыла бесплатную подписку на школьные учебники для новых пользователей НЕТАРИФ Junior.

В рамках специального предложения при подключении НЕТАРИФ Junior новые пользователи получают бесплатную подписку «Школа. НЕТАРИФ Junior» — она предоставляет годовой доступ на комплект учебников для любого класса на выбор. База учебных пособий содержит все популярные издания по 40 школьным предметам, в том числе по экологии, искусству, астрономии и другим. Подключить Нетариф Junior можно на сайте или в приложении Мой МТС.

«Развивая экосистемные продукты МТС удиляет отдельное внимание сервисам для детей. К созданию детской комбо-подписки НЕТАРИФ Junior, мы подошли с практической точки зрения, собрав в ней лучшие решения для безопасного общения, развлечений и развития ребенка. В преддверие нового учебного года мы добавили в существующую подписку доступ к электронными версиями школьных учебников, тем самым объединив в одном продукте еще больше возможностей для качественного и комфортного обучения», — отметили в компании.

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