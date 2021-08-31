Челябинские полицейские задержали женщину, ограбившую на улице 79-летнюю пенсионерку

Похищенное имущество злоумышленница сдала в ломбард. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Челябинске у 79-летней пенсионерки сорвали на улице золотую цепочку с подвеской. Она обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что вещь у нее отобрала неизвестная женщина возле дома по улице 40 лет Победы. Начался поиск подозреваемой.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОП Северо-Западный по горячим следам задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая местная жительница, 1986 года рождения, — сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Золотую цепочку с подвеской женщина сдала в ломбард. Однако там продать похищенную вещь не успели, поэтому вернуть ее законной владелице полицейским не составила труда. Общий ущерб от действий злоумышленницы оценили в 10 тысяч рублей.

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В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Ей грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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