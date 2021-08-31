На оживленном перекрестке в центре Челябинска столкнулись два троллейбуса

На место происшествия приехали сотрудники ДПС и машина аварийной службы.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В центре Челябинска на пересечении улицы Энгельса с проспектом Ленина произошла авария с участием двух троллейбусов. Об этом рассказал читатель КП-Челябинск.
— Авария произошла около двух часов дня. На место приехали сотрудники ДПС и машина аварийной службы. Движение на перекрестке какое-то время было затруднено, — рассказал читатель КП-Челябинск.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В пресс-службе ГИБДД по городу Челябинску сообщили, что авария не зарегистрирована.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru