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Происшествия31 августа 2021 16:03

На оживленном перекрестке в центре Челябинска столкнулись два троллейбуса

ДТП произошло днем, 31 августа
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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На место происшествия приехали сотрудники ДПС и машина аварийной службы.

На место происшествия приехали сотрудники ДПС и машина аварийной службы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В центре Челябинска на пересечении улицы Энгельса с проспектом Ленина произошла авария с участием двух троллейбусов. Об этом рассказал читатель КП-Челябинск.

— Авария произошла около двух часов дня. На место приехали сотрудники ДПС и машина аварийной службы. Движение на перекрестке какое-то время было затруднено, — рассказал читатель КП-Челябинск.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пресс-службе ГИБДД по городу Челябинску сообщили, что авария не зарегистрирована.

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