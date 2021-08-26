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Общество26 августа 2021 10:11

Южноуральцы прямым рейсом могут уехать в Египет

Воздушное сообщение в Хургаду и Шарм-эль-Шейх отсутствовало шесть лет
Источник:kp.ru
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Знаковое событие для челябинского аэропорта: с 30 августа откроются прямые рейсы на египетские курорты, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», перевозчиком будет авиакомпания Red Wings.

— Воздушное сообщение с этими городами отсутствовало в течение шести лет и все мы помним, как так получилось — рейсы были отменены из соображений безопасности, когда на Синайском полуострове в результате теракта разбился российский самолет. С тех пор самые смелые добирались до популярного берега Красного моря с пересадками через другие страны и столицу — Каир, — добавляют авторы паблика. — С возобновлением прямых рейсов из Челябинска эксперты туриндустрии прогнозируют увеличение потока отдыхающих, ведь скоро бархатный сезон. И даже санитарные правила для многих не станут помехой. При въезде в Египет стандартно требуется либо ПЦР-тест на ковид, сделанный за 72 часа максимум, либо сертификат о полной вакцинации (спустя две недели от прививки).