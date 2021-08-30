Глава Челябинска высказала претензии к подрядчикам по уборке улиц от мусора

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Мэр Челябинска Наталья Котова опять недовольна уборкой мусора на улицах. На утреннем совещании она отчитала подчиненных за грязь на прилегающих к дорогам территориях и отходы, которые не убираются несколько дней. Досталось, в частности, замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову, пишет городской паблик «Челябушка». Градоначальник лично следила за судьбой брошенной бутылки на одном из газонов.

— То ли рабочие устроили фиесту из-за жары, то ли еще что, но дела действительно творятся странные: число дорожников постоянно наращивается, а ничего не меняется, — рассуждают авторы телеграм-канала. — Не только нам весь этот сыр-бор напомнил традиционные зимние споры чиновников с подрядчиками. Ситуация как под копирку в разные сезоны, просто вместо снега в разбирательствах фигурируют пыль, трава и мусор — их либо убирать некому, либо они неподведомственные.