Челябинцы прокатились на новых трамваях

Фото: Дмитрий Куткин

На улицы Челябинска вышли долгожданные новые трамваи — первая партия, поставленная компанией «Синары» с «УКВЗ». Как пишет телеграм-канал «Челябушка», пока, к сожалению, лощеные вагоны встречаются на путях со старичками, что и отражает данная картинка, но начало положено, чиновники сдержали слово. Ну и куда же без излюбленной темы — прокатиться в новеньком подвижном составе вместе с журналистами?

— Как тут не поверить обещанию губернатора до 2026 года превратить электротранспорт в самый доступный и комфортный, а вместе с качеством машин повысить зарплаты сотрудникам «ЧелябГЭТ». Тем более что и финансовый инструмент (инфраструктурные кредиты) доступен, — пишут авторы паблика. — Справедливости ради заметим: обновлением Миндортранс занимается не только в областном центре. Летом также поменяли часть автобусов в Златоусте и троллейбусы в Миассе.