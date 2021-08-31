Общественники гадают: запретят ли на Кировке продавать алкоголь

Тема запрета продажи алкоголя на челябинской Кировке поднялась на новый уровень: главный пивовар страны Вячеслав Мамонтов просит губернатора Алексея Текслера не ограничивать торговлю спиртным на пешеходной улице. Исполнительный директор российской ассоциации пивоваров считает, что ограничение, которое обсуждается в городе с прошлой недели, болезненно скажется на малом бизнесе и создаст предпосылки для нелегального.

Как пишет городской паблик «Челябушка», в целом Мамонтов вторит местным представителям отрасли, поэтому несколько высказываний сложились в коллективное обращение. Месседж — в необходимости сохранения цивилизованного формата общепита, чтобы не допустить массового исхода/банкротства заведений Кировки.

— Интересно, будет ли ответ, — рассуждают авторы телеграм-канала. — Принять к сведению мнение извне не помешало бы, тем более, что Мамонтов попутно предложил конструктив — результативное ограничение на магазинный розлив алкоголя по опыту ряда областей и усиление контроля в так называемых «наливайках».