В Челябинске окончены поиски пропавшей 12-летней школьницы

Фото: поисковый отряд «Легион-СПАС»

В Челябинске окончены поиски 12-летней школьницы, которая пропала во время прогулки в Тракторозаводском районе. Девочку нашли живой, с ней все в порядке. Информацию об этом подтвердили в поисковом отряде «Легион-СПАС».

— Найдена, жива, — сообщил координатор проекта «Легион-СПАС».

Напомним, девочку искали полиция и волонтеры с 30 августа. В распространяемой ориентировке сообщалось, что в последний раз ее видели возле своего дома по улице Кудрявцева.

На прошлой неделе в челябинском поселке Вавиловец пропала 14-летняя школьница. Она сказала маме, что пошла гулять с подругой. Вечером ее телефон оказался выключен. Полиция «пробила» биллинг телефона. Последняя точка была возле дома, а потом кто-то вытащил сим-карту. Позже пропавшую нашли в Самаре.

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