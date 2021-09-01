Челябинск откажется от обучения в две смены

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С каждым годом в Челябинске становится на 500 семилеток больше. Сегодня, 1 сентября, на линейки выстроились 17 тысяч 84 первоклашки. После линейки в поселке Новосинеглазово глава Челябинска Наталья Котова рассказала, что, несмотря на загруженность школ, Челябинск планирует перейти на обучение только в первую смену.

— Мы стремимся уйти в одну смену, организовать группы продленного дня, чтобы дети могли находиться в школе для развития творческих и интеллектуальных способностей, — заявила Наталья Котова.

Чтобы убрать вторую смену, в Челябинске в ближайшее время планируется построить как минимум 8 школ в микрорайоне «Манхэттен» (срок сдачи двух учреждений — 2022 год), Чурилово и Краснопольская площадка.

— На следующий год вместе с правительством области запланировано строительство не менее 4 школ на Северо-Западе. Строительство за счет оборотных средств предприятия ведет район «Западный луч» (Манхэттен). Ведется передача земельного участка в муниципалитет со стороны застройщика в микрорайоне Чурилово, нужно спроектировать и выйти с предложением строительства школы в Чурилово. В планах строительство школы на Краснопольской площадке.

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