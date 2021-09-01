В Челябинске оштрафовали молодого человека, брызнувшего из баллончика в лицо соседке

женщина пострадала из-за замечания молодому соседу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала 17-летнего челябинца за нападение на соседку.

Инцидент произошел 18 июля у подъезда дома №47 на Комсомольском проспекте в Челябинске. Женщина возвращалась домой с велосипедом, а молодой человек выходил на улицу с двумя крупными собаками. Соседка сделала замечание владельцу животных за то, что на собаках нет намордников. В ответ молодой человек распылил в лицо женщине газ из баллончика.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, агрессора признали виновным в нанесении побоев и обязали выплатить 5 тыс. рублей штрафа.

Ранее на челябинской Кировке сняли на видео, как полицейский брызгает из перцового баллончика в лицо нетрезвому нарушителю.

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