В Челябинске силовики оцепили магазин на проспекте Победы

Фото: «Агентство чрезвычайных новостей» / vk.com

В Челябинске сегодня вечером в магазин «Планета одежды и обуви» на проспекте Победы, 282, пришли силовики. Сейчас там идут массовые задержания. О произошедшем сообщает городской паблик «Агентство чрезвычайных новостей» во «Вконтакте».

— Очевидцы сообщают о десятках задержанных гастарбайтерах. Возможно, спецоперация проводится в рамках миграционного законодательства. Магазин закрыт. Покупателей внутрь не пускают. Территория вокруг оцеплена, — пишут в паблике.

В ГУ МВД по Челябинской области информацию о выезде силовиков на объект подтвердили.

— Проводится необходимый комплекс мероприятий, — кратко прокомментировали в пресс-службе ведомства.

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