Школьников в этом году будет в два раза больше: «первоклассникам пандемии» вернут пропущенный праздник

Крупнейший на Южном Урале социальный проект, посвященный дню знаний, в этом году пройдет в расширенном формате. Участие в «Параде первоклассников» смогут принять участие дети, которые впервые пошли в школу, как в этом, так и в прошлом году. Нынешние второклассники из-за пандемии коронавируса не получили полноценный праздник в год своего поступления, поэтому организатор — компания «Интерсвязь» — отступила от традиций, чтобы порадовать юных южноуральцев.

Всего праздничные мероприятия будут организованы в 6 городах Челябинской и Курганской областей: Златоусте, Кургане, Миассе, Куртамыше, Карабаше, Челябинске. В последних четырех откроют главный символ «парада» — «Аллеи первоклассников». Это фотогалереи под открытым небом, где разместятся портреты первоклассников с подписями, рассказывающими о том, кем ребенок мечтает стать, когда вырастет. Именно эти подписи и воплощают в себе основную идею проекта. «В 2020 году мы получили очень мощный позитивный фидбэк с благодарностями от представителей школ и родителей первоклассников, когда решили провести «парад» в формате онлайн, не смотря на непростые условия. Тем не менее «Аллея» была и остается ключевым элементом проекта, она позволяет ребенку публично заявить о своей мечте, так чтобы ее услышали родители, родственники, друзья. Именно такое открытое оглашение своих намерений и становится впоследствии главным мотиватором на пути к цели. Поэтому в сентябре 2021 мы решили дать возможность «первоклассникам пандемии» тоже принять участие в проекте. Такую философию мы развиваем не только в социальных проектах, но и в основной деятельности — стараемся сделать так, чтобы сервисы «Умного города» и польза, которую они несут, были доступны всем, без исключений», — рассказывает председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Расширение формата отразилось на масштабе проекта. Ежечасно на сайт deti.is74.ru поступает в среднем по 100 фотографий. Чтобы соблюсти необходимые меры предосторожности, в этом году родители фотографируют своих детей и загружают снимки на ресурс самостоятельно. Прием материалов продолжится до 2 сентября. Главная «аллея» области откроется уже 4 сентября в 11 часов дня в парке Гагарина.

Напомним, «Парад первоклассников» стал традицией и проводится компанией «Интерсвязь» уже в 10 раз. Каждый год первоклассники проходят своеобразное интервью и отвечают на вопрос, кем они хотят стать, когда вырастут. После этого в начале сентября на территории главных общественных пространств городов проходят масштабные праздники: представители востребованных специальностей создают для детей интерактивные площадки, где каждый может примерить на себя роль пожарного, врача, инженера, флориста, полицейского, радиотехника и др.

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