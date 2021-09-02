ВТБ запускает финансовые экопродукты для розничных клиентов

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«Мы видим все большую потребность наших клиентов в использовании продуктов и сервисов, которые позволяют заботиться об окружающей среде. Сегодня это общегосударственная задача и к тому же – один из новых критериев конкурентной борьбы российских банков. Люди заботятся о своем будущем и будущем своих детей. Они хотят жить в экологичных домах, использовать электроавтомобили и самостоятельно совершать финансовые операции в цифровом виде – быстро и при это все так же качественно и безопасно. ВТБ готов предоставить им целый комплекс таких продуктов и сервисов и будет постоянно улучшать их в рамках своей ESG-стратегии», – заявил Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

ВТБ готов принимать заявки от застройщиков на участие в новой программе экоипотеки. Предложить ее клиентам ВТБ планирует уже с 6 сентября 2021 года с первым партнером-участником, ПАО «Группой Компаний ПИК». В рамках нее клиентам будут выдаваться кредиты на приобретение недвижимости в новых домах с более высоким классом энергоэффективности и пониженными затратами на энергопотребление (за счет более рационального использования тепла, воды, освещения и т.д.).

Кредит можно будет получить с дисконтом до 1,6 п.п. к базовой ипотечной ставке. В дальнейшем банк планирует расширить ее условия на действующие программы господдержки, за счет чего ценовые параметры по кредиту могут быть еще ниже. Помимо «экоипотеки» на горизонте ближайших лет ВТБ планирует развивать эко-ИЖС и предлагать специальные условия кредитования при строительстве домов с применением экологичных технологий и материалов.

2 сентября ВТБ запускает специальную программу льготных кредитов на электроавтомобили. Это поможет в решении проблем, связанных с загрязнением окружающей среды. Клиенты смогут получить средства по льготной ставке от 3% годовых. Базовая ставка по продукту без страховок составит 9%. Срок кредитования – до 7 лет. Максимально возможная сумма кредита – 7 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости автомобиля.

До конца 2021 г. ВТБ в тестовом режиме запустит новый формат банковского отделения – офисы без людей. В новых модулях клиентам будет доступен расширенный перечень услуг и устройств самообслуживания: картоматы, оформление сложных кредитных продуктов, видеобанкинг и другие сервисы. Решение о его дальнейшем использовании будет принято в 2022 году.

В этом году ВТБ разместит модули в действующих отделениях — в них установят расширенные зоны самообслуживания для круглосуточного доступа клиентов. На первом этапе в таких точках будет находиться сотрудник банка, который при необходимости поможет клиенту разобраться с новым функционалом.

В 2022 году ВТБ будет рассматривать возможность запуска модулей самообслуживания вне офисов – как новый формат банковской точки для срочного оформления финансовых услуг. В таких модулях уже не будет сотрудников банка. Предполагается, что перечень доступных сервисов может быть расширен, а в модулях могут быть установлены постаматы партнеров ВТБ.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)