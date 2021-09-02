Хотелось удивить горожан: мэр Кургана открыла для детей «Поляну хоббитов»

Фото: мэрия Кургана
В Центральном парке культуры и отдыха Кургана появилась новая детская площадка «Поляна хоббитов». Ее сделали из качественных и экологически чистых материалов. На открытии нового общественного пространства присутствовала мэр города Елена Ситникова.
— Вместе с коллективом Центрального парка мы искали что-то новое, необычное, хотелось удивить наших горожан: и взрослых, и малышей. Мы хотели, чтобы нашим ребятам было не скучно. Надеемся, что эта новая площадка – поляна хоббитов - будет интересна нашим детям, поскольку выполнена по мотивам тех сказок, которые они сегодня любят, — рассказала Елена Ситникова.
Новая детская площадка бесплатна для посещения и рассчитана на детей до 14 лет. Она имеет не только домики и горки, но прорезиненное покрытие, которое обеспечит безопасность во время игр.
Фото: мэрия Кургана
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