В Челябинской области пациент тубдиспансера ударил ножом соседа по палате

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В туберкулезном отделении городской больницы Пласта (Челябинская область) пациент с ножом напал на соседа по палате. Инцидент произошел вечером, 2 сентября. На место происшествия выезжали бойцы Росгвардии.

— К оперативно прибывшим росгвардейцам обратилась старшая медсестра. Она указала на пациента отделения. С ее слов, в одной из палат между двумя пациентами произошел словесный конфликт. В какой-то момент один из них выхватил нож и нанес другому проникающее ножевое ранение грудной клетки, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Нападавшего мужчину задержали на месте и передали полиции. Им оказался ранее не судимый 59-летний житель Республики Башкортостан.

Что касается пострадавшего, то его после случившегося сразу же прооперировали. В настоящий момент жизни мужчины ничего не угрожает.

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