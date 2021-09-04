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Здоровье4 сентября 2021 9:16

В Челябинской области коронавирус подтвердился у еще 371 человека

За сутки скончалось 22 человека
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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От коронавируса умерли 11 человек

От коронавируса умерли 11 человек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Челябинской области COVID-19 подтвердился у 371 человека. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 87 945 южноуральцев. Такие данные приводит региональный минздрав.

Из больниц за минувший день выписали 249 человек. Еще 8038 остаются на лечении. От коронавируса умерли 11 человек. Еще столько же — от других причин.

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