В Челябинской области пожарные семь часов тушили пожар рядом с поселком. Есть пострадавший

Огонь тушили больше 8о человек. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар в районе поселка Лебедевка Троицкого района Челябинской области начался вчера, 3 сентября, после обеда — загорелась трава. Но из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться, вплоть до жилых домов.

— Когда пожарные прибыли на место огненный фронт составлял уже 5-6 км, — сообщил заместитель начальника Троицкого пожарно-спасательного гарнизона, майор внутренней службы Алексей Фролов.

Во время тушения пожарные обнаружили мужчину с ожогами. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Огонь тушили 81 человек — Троицкий отряд ФПС, поисково-спасательный отряд, сотрудники лесхоза, сотрудники от района. Пригнали три трактора.

Во время ликвидации пожара в лесу нашли мужчину с ожогами - его передали скорой помощи, уточнили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Огонь локализовали в 22:00. Но произошел прорыв газопровода, который быстро устранили газовщики, восстановив газоснабжение. Ночью жители поселка, сотрудники администрации и пожарные совместно контролировали ситуацию.

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