В Челябинской области двое школьников заразились коронавирусом

Это уже третий случай заболевания с 1 сентября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство здравоохранения Челябинской области опубликовало последние данные о коронавирусе на 5 сентября. В статистику заражений вновь начали попадать школьники.

За сутки выявлено 371 коронавирусных больных, среди них двое школьников. Это уже третий случай заболевания у детей с 1 сентября.

Всего с начала пандемии выявлено уже 88 316 случаев заболевания COVID-19. Из больниц выписали 272 человека, в палатах остаются 8117 южноуральцев. За сутки умерли 20 пациентов, у всех коронавирус был основным заболеванием.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru