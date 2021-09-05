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Происшествия5 сентября 2021 14:20

В Челябинской области 16-летний мотоциклист насмерть сбил подростка-велосипедиста

Молодой человек решил покататься, не имея водительских прав
Сергей ГРУШАКОВСергей ГРУШАКОВ
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Авария произошла вечером. Фото: Полиция Карталинского района

Авария произошла вечером. Фото: Полиция Карталинского района

В Челябинской области несовершеннолетний мотоциклист насмерть сбил подростка на велосипеде. Трагедия произошла в городе Карталы в вечернее время.

Как сообщили в карталинской Госавтоинспекции, 16-летний парень решил покататься на мотоцикле Yamaha. При этом прав у него не было. В 20:30 на улице Менделеева он сбил велосипедиста. 13-летний подросток пересекал дорогу в неположенном для этого месте. В результате ДТП велосипедист-подросток скончался.

В ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

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