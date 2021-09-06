В Челябинске на парковке чуть не сгорели несколько автомобилей

Автомобиль на парковке загорелся из-за замыкания
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пожар произошел утром 5 сентября на челябинском Северо-Западе. На автостоянке, которая находится на улице Хариса Юсупова, в 5:45 загорелась одна из машин. Пламя грозило перекинуться на соседние автомобили.
На тушение огня отправили 10 пожарных, использовали три автоцистерны. В результате к 6:00 открытое горение удалось устранить. Люди при происшествии не пострадали.
— Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки, — сообщили в региональном ГУ МЧС.
Напомним, 5 сентября пожар также произошел в Еманжелинске. Его жертвами стали два человека.
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