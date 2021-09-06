В Челябинской области за день выявили 370 случаев коронавируса

Коронавирусом сейчас болеют более тыс. человек
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области медики подтвердили диагноз Covid-19 у 370 человек.
На лечении сейчас находятся 8195 больных коронавирусом.
По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии умер 21 человек.
За все время эпидемии в Челябинской области зарегистрировали 88 тыс. 686 случаев заболевания коронавирусом.
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