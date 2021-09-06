В Миассе вынесли приговор мужчине, который убил молотком шестерых бездомных

Фото: прокуратура Челябинской области

Жителя Миасса признали виновным в убийстве 6 человек. Преступления мужчина совершал в течение трех недель, с 11 по 29 июля прошлого года. Он знакомился с будущими жертвами, приглашая тех выпить спиртного. Во время застолья убийца принимался бить собутыльников по голове молотком, который держал под рукой. Все шестеро погибших скончались на месте происшествия вскоре после избиений.

Преступника поймали, когда тот пришел на место преступления с окровавленным молотком в руках. Миасец признался в убийствах и рассказал, что тренировался на бездомных, желая позже убить из мести своего знакомого.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, впоследствии выяснилось, что преступник незаконно хранил дома огнестрельное оружие.

— Челябинский областной суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы, — рассказали в прокуратуре.

Наказание миасец будет отбывать в колонии особого режима.

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