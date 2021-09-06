В Челябинской области будут судить женщину-водителя, погубившую попутчика

Отечественная легковушка перевернулась несколько раз и улетела в кювет Фото: кадр с видео

В Челябинской области будут судить 44-летнюю женщину-водителя за смертельное ДТП. Авария произошла на участке Чесма-Березинский-Северный 12 мая.

Женщина за рулем автомобиля «Лада» не пропустила Mitsubishi Lancer, который, двигаясь в попутном направлении, поворачивал налево.

— После столкновения автомобиль «Лада» совершил несколько опрокидываний, 63-летний пассажир «Лады» скончался на месте происшествия в результате полученной открытой черепно-мозговой травмы, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Оказалось, что мужчина был попутчиком, которого она согласилась подвести. Сама женщина была госпитализирована с места аварии.

Уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), передали в суд. Максимальное наказание — лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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