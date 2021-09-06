Пожилая женщина выжила после наезда поезда в Челябинске

Фото: Мария АНАНОВА

В Челябинске пассажирский поезд сбил пожилую женщину. Пострадавшая чудом выжила. Инцидент произошел вечером, 5 сентября, на железнодорожном перегоне «Чурилово – Тракторострой». Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

По предварительным данным, 62-летняя женщина шла в колее железнодорожного пути в момент, когда приближался пассажирский поезд. Машинист состава подал ей сигнал, а затем применил экстренное торможение. Но избежать наезда ему не удалось.

— Травмы различной степени тяжести получила женщина 1959 года рождения. Она была доставлена в одну из больниц города Челябинска, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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