База подготовки чемпионов: Челябинская область может провести сборы олимпийском команды по фристайлу

Губернатор Алексей Текслер предложил провести в Челябинской области сборы олимпийской команды России по фристайлу. Фото: gubernator74.ru

Алексей Текслер провел рабочую встречу с президентом Федерации фристайла России Алексеем Курашовым.

— Мы и с вами, и с Федерацией фристайла России, работаем давно, ежегодно проводим этапы Кубка мира. Не каждый регион может этим похвастаться в нашей стране. Самое главное — у нас есть серьезные планы на дальнейшее сотрудничество, — подчеркнул Текслер.

Сейчас идет подготовка к проведению этапа Кубка мира-2022. Курашов планы поддержал, причем, в течение нескольких ближайших лет.

В следующем году Пекин примет зимние Олимпийские игры. Как сообщает пресс-служба губернатора, Алексей Текслер предложил провести сборы олимпийской команды на Южном Урале. Курашов подчеркнул, что трасса на горнолыжном курорте «Солнечная длина» максимально приближена к дизайну олимпийской в Пекине. Это сходство сильно помогло бы на заключительном этапе подготовки команды по ски-кроссу к ОИ-2022.

Кроме того, Южный Урал может провести первенство мира среди юниоров по фристайлу и сноуборду-2023. По словам руководителя Федерации России, у региона очень высокие шансы провести масштабное спортивное событие.

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