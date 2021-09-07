На набережной реки Миасс в Челябинске устанавливают гигантскую колонку

Судя по всему, через колонки на День города будет звучать музыка во время салюта Фото: АННА ВОЛКОВА

На набережной реки Миасс возле Исторического музея устанавливают большую колонку. Сегодня, 7 сентября, рабочие начали монтировать конструкцию.

— Будет большая колонка ко Дню города, — рассказали рабочие.

Фото: АННА ВОЛКОВА

Как пояснили в Управлении культуры, салют в этом году будет музыкальный. На набережной установят целую систему, чтобы распространить звук в разные стороны. В закупке на проведение Дня города говорилось, что музыку исполнит живой оркестр. Какая композиция будет сопровождать фейерверк, в мэрии пока не определились.

Праздничные гуляния начнутся 4 сентября и будут продолжаться до 19 числа. Большая часть мероприятий по случаю 282-летия Челябинска пройдет 11 сентября. Программа мероприятий — в материале КП-Челябинск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru