Облсуд оставил на свободе водителя из Магнитогорска по делу о смерти журналиста

Михаил Скуридин скончался после двух месяцев комы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Челябинский областной суд отказался ужесточать наказание Сергею Данилову, признанному виновным в причинении смерти по неосторожности журналисту Михаилу Скуридину. Апеляция была рассмотрена накануне.

В мае этого года Данилова признали виновным и дали ему 1 год 10 месяцев, но в связи с истечением сроков давности, освободили. При этом осужденный выплатил компенсацию морального вреда по полмиллиона рублей матери и супруги погибшего.

— В апелляционном представлении прокурор выразил несогласие с приговором и настаивал на квалификации действий Данилова по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего»). Супруга погибшего, обжалуя приговор суда первой инстанции, просила возвратить дело прокурору, полагая, что в смерти ее мужа виновен другой человек, — рассказала пресс-секретарь челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Адвокат Сергея Данилова и вовсе просил оправдать его подзащитного в связи с непричастностью к совершению преступления.

В результате Областной суд оставил в силе решение Орджоникидзевского районного суда.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

31 мая 2019 года корреспондент газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин оказался в реанимации в крайне тяжелом состоянии, тогда ему было 45 лет. В тот день Сергей Данилов на KIA Sportage не пропустил журналиста, когда тот переходил дорогу по «зебре». Между мужчинами завязалась словесная перепалка, затем водитель набросился на Михаила Скуридина с кулаками. От удара тот упал и потерял сознание. Почти два месяца журналист провел в коме и скончался в больнице.

Водитель скрылся с места происшествия. Его искали буквально всем городом и в ноябре все-таки арестовали.

Михаил Скуридин с 2004 года работал обозревателем газеты «Магнитогорский металл». Публиковался в издании «Магнитогорский рабочий», работал корреспондентом газеты «Русский дом» и обозревателем управления информации и общественных связей ММК.

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