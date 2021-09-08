В Челябинске открыта регистрация женских команд на первый чемпионат Федерации баскетбола области

Чемпионат Челябинской области среди женских команд стартует 5 октября. Фото БК "Челбаскет"

Соревнования пройдут со 2 октября по 5 декабря 2021 года. В Федерации Челябинской области по баскетболу сообщили, что такой турнир проводится впервые и соберет команды со всех территорий Челябинской области. Сама сетка турнира будет сверстана после того, как сформируется список команд-участниц. Пока известно, что заявочный сбор с одного коллектива составит три тысячи рублей. Регистрация команд в официальных аккаунтах ФБЧО и ЛБЛ «Челбаскет».

Организаторы турнира уточняют, что зарегистрироваться могут и отдельные участники. Федерация постарается сформировать команды для участия в турнире. По всем вопросам можно также связаться с федерацией по телефону 8-904-971-64-72 (Александр Сидельников).

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