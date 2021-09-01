Губернатор Челябинской области выступил с лекцией перед студентами ЮУрГУ

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1 сентября в Челябинске ознаменовалось оригинальным событием — губернатор Алексей Текслер опробовал новый способ коммуникации с населением, прочитав лекцию в ЮУрГУ. Говорил о стремлении страны к лидерству в разработке высоких технологий и будущем кампусе, об улучшении городской среды и экологии. Нельзя не согласиться с тем, что эти вопросы сегодня волнуют социум и молодежь, в частности, больше иных, пишет городской телеграм-канал «Челябушка». Затронул Текслер и тему вакцинации: привившихся от ковида студентов наградят денежными бонусами, впрочем, процедура все равно будет добровольной.

— С лектором в честь Дня знаний повезло первокурсникам, получившим высокие баллы на ЕГЭ и победившим на олимпиадах, — продолжают авторы паблика. — Речь Текслера держали в тайне, а после первого успеха можно было бы открыть и целую серию губернаторских лекций (чтобы другие вузы не обиделись).