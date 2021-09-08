УФАС проверит рекламу спа-клуба на фасаде многоэтажного дома в Челябинске

Фото: vk.com/fem74

В Челябинске УФАС проверяет баннер мужского спа-клуба «Rolex», который разместили на фасаде многоэтажного дома по Свердловскому проспекту. В антимонопольное ведомство поступила информация о том, что на указанном в объявлении сайте могут оказываться услуги, запрещенные на территории Российской федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

— Согласно ч.1 ст.10 Закона о рекламе не допускается реклама товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации, — сообщили в Челябинском УФАС. — Согласно п.7 ч.3 ст.5 Закона о рекламе недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товара.

Кроме того, антимонопольный орган изучит правомерность использования в рекламе изображения товарного знака в виде короны швейцарской часовой компании Rolex.

Фото: Челябинское УФАС

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