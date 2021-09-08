Челябинск попал в топ-10 городов России по числу жителей, работающих по специальности

По специальности работают лишь 26% россиян. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Исследовательское агентство Zoom Market составило рейтинг городов России по количеству жителей, которые работают по специальности. Выяснилось, что Челябинск занял по этому показателю десятое место. Столица Южного Урала смогла обогнать Москву, Екатеринбург и Санкт-Петербург. На первом месте оказался Воронеж.

Рейтинг формировался путем социологического опроса. Респондентам задавали следующие вопросы: Какое у вас образование? Кто вы по профессии? Вы работаете по специальности?

— Больше всего по специальности работают медицинские работники (43%), специалисты в сфере строительства (29%) и образования (15%), а также граждане, получившие образование в сфере ремонта и обслуживания автомобилей (7%) и прочие (6%), — рассказал коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

По результатам исследования, 74% россиян не работают по специальности. Эксперты отмечают, что самыми распространенными причинами этому являются низкий доход (79%), отсутствие карьерного роста (11%) и желание развиваться в другом направлении (10%).

Социологический опрос проводился методом личных и телефонных интервью в 22 городах России. В исследовании участвовали 2640 человек.

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