В Магнитогорске пожилой мужчина выжил после падения с пятого этажа

Чтобы эвакуировать пострадавшего, понадобилось спецснаряжение. Фото: писково-спасательная служба Челябинской области
В Магнитогорске человек выпал из окна пятого этажа. Инцидент произошел вечером 9 сентября на улице Зеленый Лог в Магнитогорске.
Пожилой мужчина упал на пристроенный к многоквартирному дому козырек магазина. Спасателей и скорую помощь вызвали свидетели происшествия.
– Спасатели застали пострадавшего в сознании. Оперативно оказали первую помощь, – рассказали в региональной поисково-спасательной службе.
Пострадавшего зафиксировали на специальных носилках и спустили на землю при помощи альпинистского снаряжения. Мужчину госпитализировали.
Причину, по которой произошло падение, сейчас выясняют.
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