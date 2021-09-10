В Магнитогорске пожилой мужчина выжил после падения с пятого этажа

Чтобы эвакуировать пострадавшего, понадобилось спецснаряжение. Фото: писково-спасательная служба Челябинской области

В Магнитогорске человек выпал из окна пятого этажа. Инцидент произошел вечером 9 сентября на улице Зеленый Лог в Магнитогорске.

Пожилой мужчина упал на пристроенный к многоквартирному дому козырек магазина. Спасателей и скорую помощь вызвали свидетели происшествия.

– Спасатели застали пострадавшего в сознании. Оперативно оказали первую помощь, – рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Пострадавшего зафиксировали на специальных носилках и спустили на землю при помощи альпинистского снаряжения. Мужчину госпитализировали.

Причину, по которой произошло падение, сейчас выясняют.

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