Железнодорожников накажут за высадку двух детей из электрички на безлюдной станции

Школьницам пришлось пешком добираться до своей станции. Фото: google.ru/maps

В транспортной прокуратуре закончили проверку в связи с высадкой двух детей из электропоезда «Шумиха-Челябинск».

Инцидент произошел в конце июля этого года. У девочек 11 и 16 лет не было наличных денег, чтобы купить билет, а банковскую карту контролер принимать отказался. В результате девочек как безбилетниц высадили на станции Ванюши, до Чурилово им пришлось идти пешком.

– В нарушение закона работники АО «Свердловская пригородная компания» не выполнили свои обязанности связанные с обнаружением в составе пригородного электропоезда № 6213 сообщением «Шумиха – Челябинск-Главный» двух несовершеннолетних, осуществлявших проезд в отсутствии проездных билетов и без сопровождения взрослых, – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По результатам проверки директору пригородной компании направили представление. В прокуратуре обещают проследить за привлечением к ответственности высадивших детей из поезда сотрудников.

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