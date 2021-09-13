В Кыштыме установили современные аппараты КТ и МРТ за 50 млн рублей

Фото: Минздрав Челябинской области

В Кыштыме появились аппараты КТ и МРТ общей стоимостью 50 млн рублей. Жители смогут пройти обследование бесплатно — по полисам ОМС и ДМС. Оборудование установили в новом медицинском центре на базе диагностического корпуса городской больницы.

— В Кыштыме появился центр европейского уровня с современным оборудованием КТ и МРТ аппаратами. Это позволит сократить время ожидания и проведения диагностики заболевания, — отметил замминистра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

Как уточнили в Минздрве, компьютерный томограф Siemens Somatom Go.Up 64 и аппарат МРТ Siemens Magnetom Essenza 1,5Т позволяют получать качественные и четкие изображения по сравнению с томографами меньшей мощности. КТ имеет специальную программу скрининга рака легкого при минимальной лучевой нагрузке.

— С помощью оборудования мирового стандарта доктора осуществляют диагностику в течение 2-30 минут. Заключение выдается пациенту в кратчайшие сроки, — отметил руководитель медицинского центра Олег Жидков.

Медцентр с новым оборудованием работает с 8:00 до 22:00 без перерывов и выходных. В случае необходимости может выйти на круглосуточный режим.

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