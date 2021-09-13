Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 13:44

На окраине Челябинска построили народный сквер

Губернатор Алексей Текслер побывал в новом общественном пространстве в Ленинском районе
Ольга АНТОНОВАОльга АНТОНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

Фото: Ольга АНТОНОВА

Во время большого объезда новых общественных пространств Челябинска губернатор Алексей Текслер побывал в сквере «Сигнал» в Ленинском районе. Эту точку на пересечении улиц Новороссийская — Люблинская — Дербентская для благоустройства выбрали челябинцы в прошлом году, проголосовав на портале «Активный житель 74», и этим летом вместо пустыря появилась точка отдыха. Цена проекта — 15,3 млн рублей.

Сегодня во время объезда города губернатор побывает в Тракторозаводском, Курчатовском и Центральном районах.

Фото: Ольга АНТОНОВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru