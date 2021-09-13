На окраине Челябинска построили народный сквер

Фото: Ольга АНТОНОВА

Во время большого объезда новых общественных пространств Челябинска губернатор Алексей Текслер побывал в сквере «Сигнал» в Ленинском районе. Эту точку на пересечении улиц Новороссийская — Люблинская — Дербентская для благоустройства выбрали челябинцы в прошлом году, проголосовав на портале «Активный житель 74», и этим летом вместо пустыря появилась точка отдыха. Цена проекта — 15,3 млн рублей.

Сегодня во время объезда города губернатор побывает в Тракторозаводском, Курчатовском и Центральном районах.

Фото: Ольга АНТОНОВА

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