Для росгвардейцев в Челябинской области планируют строить жилье

Губернатор Алексей Текслер поддержал планы нового комнадования войск нацгвардии в УрФО по строительству жилья для сотрудников силового ведомства. Фото: gubernator74.ru

Во вторник, 14 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с новым командующим Уральским округом войск национальной гвардии РФ Олегом Козловым. В резиденцию главы региона прибыл и начальником Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по области Александр Ясинский.

— Рад видеть вас на Южном Урале. В августе состоялось ваше назначение, и то, что вы сразу приезжаете и смотрите, как и чем живут территориальные подразделения, — очень важно. Я считаю, что у нас одно из лучших управлений нацгвардии в Уральском федеральном округе, — подчеркнул Алексей Текслер.

Козлов поблагодарил губернатора за помощь территориальному управлению, отметив, что выделенные по его решению автомобили работают по охране общественного порядка.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Алексей Текслер поручил выделить личному составу регионального управления путевки в детские оздоровительные лагеря. Одобрена инициатива нового командующего о строительстве жилья для росгвардейцев.

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