МФЦ Челябинска возобновили работу после крупного технического сбоя

Читатель КП прислал фото, сделанное около 13:00. Больших очередей нет
Утром во вторник, 14 сентября, в подразделениях МФЦ Челябинска произошел крупный технический сбой — не работала система исполнения электронных регламентов и межведомственного взаимодействия.
— Сейчас все работает в штатном режиме, — рассказала одна из сотрудниц МФЦ.
Дозвониться до руководства Многофункционального центра не удалось. Чтобы связаться с оператором колл-центра, нужно выждать очередь больше 20 человек.
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