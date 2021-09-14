В Челябинске запустят «исторический» экскурсионный автобус

Для подготовки экскурсионной программы использовали архивные материалы. Фото: администрация Челябинска

В Ленинском районе Челябинска начнут проводить обзорные автобусные экскурсии. Пассажирам расскажут о примечательных зданиях, важных событиях в истории района и судьбах жителей.

— Для проекта «Исторический маршрут» выделен специальный автобус. Он будет забрендован под общественный транспорт советских времен, — сообщили в администрации Челябинска.

Экскурсанты проедут мимо трубопрокатного завода, завода «Электромашина», через ЧКПЗ, Механический завод и поселок КПЗИС.

Материалы для экскурсий подготовили студенты ЧГПГТ имени Яковлева. Молодые люди собрали фотоснимки и архивные данные, беседовали с родственниками известных жителей Ленинского района.

В будущем экскурсии надеются дополнить информационные таблички с QR-кодами на знаковых зданиях.

Добавим, «Исторический маршрут» — не первый проект, объединяющий историю Челябинска и общественный транспорт. Несколько лет назад двухчасовые экскурсионные поездки по городу устраивали для школьников. Для придания экскурсиям особой атмосферы использовали «исторический» автобус ЛиАЗ. Сами школьники тоже превращались в экскурсоводов и рассказывали об истории улиц на Северо-Западе пассажирам троллейбусов. А в прошлом году в канун майских праздников в городских автобусах транслировали песни военных лет.

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