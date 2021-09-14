На оживленной дороге в Златоусте произошло массовое ДТП

Фото: Регион-74 | Челябинск/vk.com

В Златоусте на перегоне Машзавод — Гагарина произошло массовое ДТП. По подсчетам очевидцев, столкнулись 20 машин: 5 ГАЗелей и 15 легковых автомобилей.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, на этом участке образовался затор около 2,5 км.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области обещали прокомментировать информацию позже.

На месте аварии образовался затор около 2,5 км. Скрин: yandex.ru/maps

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