Поставить “двойку” школьному обеду можно с помощью мобильного приложения

Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области компания “Интерсвязь” анонсирует запуск социального проекта “Школьное питание”, направленного на сбор обратной связи от учеников и родителей о качестве организации обедов в учреждениях общего образования. Следующим этапом развития сервиса в перспективе может стать оплата таких услуг с помощью ключа от “Умного домофона”.

Напомним, больше года назад специалисты Интерсвязи внедрили в ключ от “Умного домофона” возможность оплаты проезда в общественном транспорте Челябинска. Задумка разработчиков — создание полноценной экосистемы, которая поможет уральцам решать множество повседневных задач при помощи одного компактного устройства. Сейчас в разработке IT-специалистов — сервис, который позволит расплачиваться за обеды в школьных столовых и буфетах. Это избавит родителей от необходимости снабжать детей наличными средствами и поможет не беспокоиться об их сохранности. Так же, как и в транспортной карте, деньги надежно защищены, а лицевой счет можно пополнять в режиме онлайн — в любое удобное время.

Первым этапом запуска полезного сервиса станет совместный социальный проект компании “Интерсвязь” и Общественной палаты Челябинской области. В ближайшие дни в мобильном приложении “Умный город” появится особая функция — “Школьное питание”. С помощью этого сервиса ученики и их родители смогут оставить обратную связь по качеству организации питания в конкретном образовательном учреждении. Все обращения автоматически будут направляться в Общественную палату.

“Раньше обращения собирались через специальную google-форму, однако такая система была не вполне удобна. Таблица была перегружена данными в разных форматах, в ней было сложно сориентироваться, провести анализ информации по конкретной образовательной организации и населенному пункту. Поэтому наши специалисты по запросу Общественной палаты создали специальный раздел для супераппа, с понятным интерфейсом и функционалом, — рассказали в компании “Интерсвязь”. — Теперь все обращения будут автоматически отправляться в Палату. Оставить свои отзывы или предложения можно не только непосредственно по качеству питания, но и по ценовой политике, льготам, соблюдению санитарных норм и обедам для детей с особыми потребностями по здоровью. Благодарности и похвала также принимаются”.

До конца недели сервис “Школьное питание” станет доступен южноуральским пользователям мобильного приложения “Интерсвязь. Умный город” версии не ниже 1.11.2.

“Цифровизация процессов повседневной жизни — настоящий тренд современности. Люди все чаще делают свой выбор в пользу бесконтактной оплаты рутинных покупок, отказываясь от наличных средств. И наша задача — как одной из крупнейших IT-компаний Урала — сделать эти процессы максимально комфортными, безопасными и технологичными. Уверены, что создаваемая сейчас экосистема “умного ключа”, станет по-настоящему востребованной не только жителями Челябинской области, но и других регионов России. Тем более, что у нас есть все компетенции и возможности для масштабирования технологии на всероссийский уровень”, — подчеркнул генеральный директор компании “Интерсвязь” Эдуард Калинин.

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