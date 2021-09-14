Облсуд оставил экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева в колонии строгого режима

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня Челябинский областной суд оставил без изменения решение Калининского районного суда Челябинска, которым прекращено производство по ходатайству адвоката в интересах осужденного Евгения Тефтелева о замене колонии строгого режима на колонию-поселение.

— Суд первой инстанции установил, что сторона защиты может обратиться с таким ходатайством не ранее марта 2022 года. Обжаловал постановление районного суда адвокат осужденного, просил его ходатайство удовлетворить, судебный акт первой инстанции отменить. Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, — сообщила официальный представитель суда Наталья Прохорова.

Напомним, Евгений Тефтелев, занимавший пост главы Челябинска с 2015 по 2018 год, получил взятку в размере 2,5 млн рублей. Эти деньги он вымогал вместе с начальником городского управления капитального строительства Евгением Пашковым у директора строительной организации Сергея Селищука, который занимался строительством новой школы. Тефтелев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Пашков отказался сотрудничать со следствием и признавать свою вину. Ему назначили 8 лет колонии общего режима без штрафа. Что касается Селищука, то он освобожден от ответственности за дачу взятки, поскольку сам обратился в органы и дал показания против Тефтелева с Пашковым.

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