В Челябинске до конца года благоустроят девять общественных пространств

Итоги сезона благоустройства подвели в эфире радио «Комсомольская правда». Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В Челябинске в этом году завершат благоустройство девяти общественных пространств. Городские власти уже готовят планы на следующий год, чтобы в каждом районе стало на одну площадку для отдыха больше. Итоги сезона благоустройства в эфире радио «Комсомольская правда» подвела глава Челябинска Наталья Котова.

— Сделана пешеходная часть на Комсомольском проспекте, облагорожен сквер «Сигнал». В разгаре работы на улице Воровского. Многие видели там разрушенные дома, потом там был тепловой пункт, его тоже снесли, наконец-то, и появилась возможность благоустроить эту часть. По Калининскому району — создана зеленая зона возле «Трактора», в Металлургическом районе завершается благоустройство возле ДК «Строитель», — назвала Наталья Котова.

По словам главы города, на следующий год запланировано не меньше. В список войдет парковка перед ДС «Юность», чтобы там можно было оставлять машины и спокойно гулять по новой набережной.

Будет завершен ремонт в парке «Дружбы» в Тракторозаводском районе. В него уже вложено 100 миллионов рублей, осталось высадить деревья, поставить малые формы и спортивные снаряды. Началась также реконструкция парка им. Тищенко в Металлургическом районе, которая продолжится в следующем году.

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