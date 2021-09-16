Челябинцев начали бесплатно прививать от гриппа

В поликлиниках прививать будут только челябинцев старше 18 лет
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске начали массовую вакцинацию против гриппа. Горожан прививают перед сезонным всплеском заболеваемости, который регистрируют каждый год.
– Вакцина поступила в поликлиники города в достаточном количестве, – сообщили в мэрии Челябинска.
В администрации также уточнили, что врачи используют вакцину отечественного производства. В состав препарата включили штаммы, которые, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, будут циркулировать в этом году: A/Victoria, A/Cambodia, В/Washington и B/Phuket 9.
Вакцинироваться можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Прививку будут делать совершеннолетним горожанам, у которых нет противопоказаний и есть при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Привившиеся против коронавируса могут вакцинироваться и против гриппа, но между вакцинацией от двух этих инфекций должно пройти не менее 30 дней.
Напомним, в Челябинске обнаружили уже несколько очагов птичьего гриппа. В случае распространения инфекции всю птицу с подсобных хозяйств и предприятий могут изъять и уничтожить.
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