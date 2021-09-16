Челябинский омбудсмен рассказала, почему не начала проверку после жалобы участковых на выселение из квартир

Юлия Сударенко попросила членов инициативной группы передать ей обращение с подписями. Фото: vk.com/ombudsman174

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко рассказала, что встретилась с представителями участковых, которым грозит выселение из квартир, но проверку не начала. Причина — в отсутствии необходимых документов.

— После длительной беседы попросила оставить обращение, подписанное всеми, кто считает, что их права нарушены, и приложить копии договоров найма и иные документы. Однако, документы и обращение, подписанное участковыми, не поступило ко мне и по сей день, хотя мы звонили и напоминали, — объяснила Юлия Сударенко.

Она обратилась к участковым с предложением предоставить бумаги, чтобы можно было начать проверку.

Чтобы разобраться в вопросе, по словам омбудсмена, понадобится не менее 2-3 недель, так как нужно получить официальную информацию, изучить законодательство и жизненные обстоятельства каждого из подавших жалобу.

Напомним, семьи участковых уполномоченных полиции, живущие в доме №63б по улице Российской в Челябинске, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе МВД Владимиру Колокольцеву. В нем они пожаловались на то, что участковых перед отставкой собираются выселить из служебных квартир.

В ГУ МВД по Челябинской области создали спецкомиссию, чтобы разобраться в вопросе.

Строительство ведомственного дома за счет федерального и областного бюджетов завершили в 2006 году. Жилплощадь предназначалась для участковых, с которыми заключили договоры служебного найма. Как позже выяснилось, 20 квартир в этом здании оказались вовсе не служебными, а перешли в собственность муниципалитета.

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