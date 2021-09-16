Челябинским школьникам отменили уроки из-за выборов

Фото: избирком Челябинской области

В этом году выборы в Государственную думу и райсоветы пройдут в течение трех дней, 17, 18 и 19 сентября. В Связи с этим школы Челябинска поменяли расписание занятий на пятницу и субботу. Большинство учебных заведений отправили детей домой, выдав домашнее задание.

Так, в школе № 151 Калининского района разместились сразу 4 избирательных участка. Обычно они занимают все коридоры.

— Для нас в таких условиях невозможно проводить уроки, — отметила директор школы Елена Жукович.

На домашнее обучение перевели учеников 104 школы, детям выдали домашнее задание на это время. В некоторых учреждениях Челябинска решили не отпускать детей, а сократить день до трех уроков.

— Решение о работе школ, где расположены избирательные участки, принимаются учреждениями самостоятельно, — пояснили «Комсомольской правде» в управлении образования Челябинска. — Если есть вероятность пересечения потоков, образовательная организация вправе внести изменения в календарный учебный график и организовать обучение в этот день в очно-заочной форме, в том числе с использованием дистанционных технологий.

Такая же ситуация и в школах области.

— По санитарным нормам для детей открыты сразу несколько входов в образовательную организацию. Для избирательного участка организуется отдельный вход, который изолирован от учащихся. Это штатная ситуация для школы, — отметили в региональном Минобре.

Частично переходят на дистант университеты. Голосование организовано в 1, 2, 3 ,5 и 9 корпусах ЧелГУ. Студенты этого вуза будут слушать лекции онлайн.

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