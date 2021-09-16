Челябинец пытался спрятать наркотики на детской железной дороге

Фото: пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте

37-летний житель Челябинска прятал наркотики на детской железной дороге. 14 сентября он пытался сделать «закладку» на переезде станции Водная. Мужчину задержали полицейские.

Как сообщили в пресс-службе регионального линейного управления транспортной полиции, у закладчика изъяли пакет со светлым порошком. Позже экспертиза показала, что в пакете было 0,96 грамма синтетического наркотика N-метилэфедрона.

В полиции возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и транспортировке наркотических средств в значительном размере. Челябинцу грозит штраф до 40 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

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