Челябинец пытался спрятать наркотики на детской железной дороге

Фото: пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте
37-летний житель Челябинска прятал наркотики на детской железной дороге. 14 сентября он пытался сделать «закладку» на переезде станции Водная. Мужчину задержали полицейские.
Как сообщили в пресс-службе регионального линейного управления транспортной полиции, у закладчика изъяли пакет со светлым порошком. Позже экспертиза показала, что в пакете было 0,96 грамма синтетического наркотика N-метилэфедрона.
В полиции возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и транспортировке наркотических средств в значительном размере. Челябинцу грозит штраф до 40 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.
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